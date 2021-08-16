Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer...

Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı lacivertliler sezona pozitif bir başlangıç yaparken, takıma dahil edilecek ve gönderilecek isimler için de bir dizi çalışma yürütülüyor.

Bilindiği üzere Kanarya, takıma bir forvet transferi yapmak istiyor. Uzun süredir Sörloth için mesai harcayan Fenerbahçe'nin gündemine bu kez de Olimpik Lyon'lu Moussa Dembele'nin geldiği ifade ediliyor.