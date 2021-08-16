Haberler Fenerbahçe Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer...

Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Süper Lig'in açılış haftasında Adana Demirspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönerek mutlu ayrılırken, transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Fenerbahçe, bir yandan gelecek oyuncular için çalışmalar yaparken, diğer yandan gönderilecek isimleri belirlemeye çalışıyor. Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Ozan Tufan'ın ayrılığı gündemde. Ozan için Fransız ekibi Olimpik Lyon'un, İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:31
Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer...

Süper Lig'in 1. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, Mesut Özil'in ağları sarsmasıyla müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı lacivertliler sezona pozitif bir başlangıç yaparken, takıma dahil edilecek ve gönderilecek isimler için de bir dizi çalışma yürütülüyor.

Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer...

Bilindiği üzere Kanarya, takıma bir forvet transferi yapmak istiyor. Uzun süredir Sörloth için mesai harcayan Fenerbahçe'nin gündemine bu kez de Olimpik Lyon'lu Moussa Dembele'nin geldiği ifade ediliyor.

Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer...

Fransız ekibiyle Dembele transferi için görüşen Fenerbahçe'ye sürpriz bir teklif gelmesi de gündemde. Yeni Asır'ın haberine göre sarı lacivertlilere Lyon Sportif Direktörü Juninho, Ozan Tufan ve Pelkas için teklifte bulunmaya geliyor.

Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer...

İSTANBUL YOLCUSU
Juninho, Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas'ın transferini, oyuncuların son durumunu sormak için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçeli yetkililerle görüşecek.

Lyon Ozan Tufan için geliyor! Transfer...

Öte yandan Juninho'nun, transferin detaylarını çözmek adına yanında bir de menajerle geleceği ifade ediliyor.

SON DAKİKA