Son dakika spor haberi: Gürcan Bilgiç'ten çarpıcı Fenerbahçe analizi!

GÜRCAN BİLGİÇ - BİR DAKİKADA BİTTİ! Maç Fenerbahçe için ikinci yarıyla başladı. Bir dakika sürdü ve bitti. Kafa kafaya oynanan ilk 45'te karşılıklı pozisyonları, kaleci kurtarışları, direkten dönen topları izledik. Sezonun ilk maçında Fenerbahçe adına sahada yeni olan iki şey vardı; teknik direktör Vitor Pereira ve onun üçlü sistemi. Yeni transferler yoktu. Geçen seneden gelen zaaflarda veya hatalarda düzelme de yoktu. Samatta yine golleri kaçırıyor, topu ceza alanına etkili getiremiyor, uzak şutlar ile tehlikenin yanından geçiyorlardı.

Adana Demirspor da Akintola ile etkili kullandı kendi sağ kanadını. Ferdi'yi devre arasında Novak ile değiştirtecek kadar verimliydi. Altay ve Szalai'nin mükemmel performansları kaleyi golden uzak tutuyordu. Pereira iki doğru hamle yaptı. Daha 46 içindeyken İrfan Can'ı gol kulvarına Serdar Dursun soktu. Mesut Özil boş kaleye gönderdi, cazip asistle topu. Sonrasında ne sistem ne düzen ne kalabalık orta saha ne de ceza alanına çok adam sokma. Hiçbir şey kalmadı.