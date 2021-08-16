Fenerbahçe'den süper siftah!

Ve Fenerbahçe 2011-22'ye müthiş bir başlangıç yaptı. Süper Lig'in ilk haftasında sezonun yeni takımlarından Adana Demirspor'a konuk olan sarı-lacivertli takım, 3 puanı tek golle aldı. Maça hızlı başlayan Kanarya, ilk yarıda Gustavo ile direkten dönmesinin yanı sıra Samatta ile önemli fırsatlardan da yararlanamadı. Fenerbahçe, ikinci devreye ise adeta santra yapmadan golle başladı!

46. dakikanın ilk saniyelerinde sahneye çıkan kaptan Mesut, İrfan'ın pasında topa üst baldırıyla dokunup ağları buldu. Adana Demir ise beraberlik için arka arkaya pozisyonlar bulsa da yararlanamadı. Fener sezonun ilk galibiyetini üstelik deplasmanda Demirspor gibi bir takıma karşı alıp moral buldu.

SERDAR BİTİREMEDİ

İkinci yarının başında Samatta'nın yerine oyuna giren Serdar Dursun maçı bitiremedi. 29 yaşındaki futbolcu, omzundan sakatlık yaşayınca kenara işaret yaptı. 70. dakikada kenara alındı. Serdar, atılan golde de atağı başlatan isimdi.