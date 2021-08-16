Gustavo direğe takıldı

Kanarya’nın Brezilyalı yıldızı Luis Gustavo, günün şanssız ismiydi. Tecrübe abidesinin 9. dakikada İrfan Can’ın pasında topa gelişine müthiş bir şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Gustavo’nun bir hatası ise pahalıya mal oluyordu. 33’te kritik bir bölgede topu kaptırdı. Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Castro’nun vuruşu yan direkte patladı. Gustavo derin bir ‘oh’ çekti.
Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Luis Gustavo, günün şanssız ismiydi. Tecrübe abidesinin 9. dakikada İrfan Can'ın pasında topa gelişine müthiş bir şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Gustavo'nun bir hatası ise pahalıya mal oluyordu. 33'te kritik bir bölgede topu kaptırdı. Hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Castro'nun vuruşu yan direkte patladı. Gustavo derin bir 'oh' çekti.