Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Serkan Balcı'dan flaş Caner Erkin yorumu! "Dilini tutamıyor"

Son dakika spor haberi: Serkan Balcı'dan flaş Caner Erkin yorumu! "Dilini tutamıyor"

Son dakika Fenerbahçe spor haberleri... Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, sürpriz bir kararla Caner Erkin'i kadro dışı bırakmıştı. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski futbolcularından Serkan Balcı, tecrübeli sol bekle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 13:13
Son dakika spor haberi: Serkan Balcı'dan flaş Caner Erkin yorumu! "Dilini tutamıyor"

Teknik direktör olmaya hazırlanan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eski yıldızı Serkan Balcı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milliyet'e konuşan Balcı, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan tecrübeli sol bek Caner Erkin'le ilgili flaş bir yorum yaptı. Milli futbolcunun çok iyi bir insan olduğuna vurgu yapan Serkan Balcı şöyle konuştu:

Caner Erkin'i tanırım. Çok iyi birisi. Dilini tutamıyor sadece. Özünde hem iyi biri hem çok iyi futbolcu. Pereira bir sistem deniyor. O sisteme uymamış olabilir. Belki de yine dilini tutamadı ne yaşadığını bilmiyoruz tabii. Caner Türkiye'nin en iyi sol beki bence. Onun yerine Novak'ı deniyor. Trabzonspor'da iyiydi ama Fenerbahçe'de bu performansı sağlayamadı.

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