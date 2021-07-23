Son dakika spor haberi: Fenerbahçe 4 oyuncunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar son sürat devam ediyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle Slovenya kampını iptal eden sarı-lacivertliler çalışmalarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürüyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde hazırlıklarına devam eden Kanarya'da flaş gelişmeler yaşandı. Kadrosunu şekillendirmeye başlayan Pereira, yönetime sunduğu raporda kadroda düşünmek istemediği isimleri belirtti. Deneyimli çalıştırıcının isteği üzerine Fenerbahçe'de 4 oyuncu kamp çalışmalarının dışında kaldı. Resmi siteden yapılan açıklamada, Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin çalışmalarına takımdan ayrı devam edeceği duyuruldu.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır.



Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür.



Kulübümüz değerli oyuncularımızla gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara da başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.