Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:19
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe ile 2. dönemine başlıyor. Sarı lacivertli ekip, Portekizli teknik adamı açıkladı. Fenerbahçe'de artık transferler teknik direktör ile koordinasyon içerisinde yapılacak. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri

HENRY ONYEKURU

Fenerbahçe, Osayi Samuel'in talipleri artmaya başlayınca yeni bir kanat arayışına girdi. Galatasaray'ın opsiyonu kullanmaması üzerine de Henry Onyekuru radara girdi. Fenerbahçe, menajer William D'Avila ile görüşmelere devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri

SEBASTIAN DRIUSSI

Fenerbahçe'nin Sebastian Driussi ile ilgilendiği iddialarına menajeri cevap verdi. Henüz hiç bir teklif almadıklarını belirten menajer, "Driussi, Zenit'te mi kalacak?" sorusuna ise, "Transfer piyasası ağustos ayının sonuna kadar açık. Bu nedenle henüz kesin bir şey söylenemez" yanıtını verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri

KONSTANTINOS GALANOPOULOS

Yunanistan Ligi'nde AEK Atina forması giyen Konstantinos Galanopoulos, Fenerbahçe'nin radarına girdi. geçtiğimiz sezon AEK Atina'da çıktığı 27 maçta, 5 gol, 1 asistle oynadı. 23 yaşındaki oyuncu, orta sahada birçok mevkiide görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri

WAHBI KHAZRI

Golcü arayışlarını sürdüre Fenerbahçe, St. Etienne formaı giyen golcu futbolcu Wahbi Khazri ile ilgileniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Saint-Etienne forması giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri'yi listenin en başına yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri

FABIO MARTINS

Geçtiğimiz sezon Arap ekibi Al Shabab'ta kiralık oynayan 27 yaşındaki Fabio Martins, Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Fenerbahçe, Braga ile bir kez daha görüşecek. Martins geçtiğimiz sezon, 27 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı, 4 de asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri

VEDAT MURIQI

Geçtiğimiz sezon Lazio'da beklenen performansı veremeyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi, Lazio'nun yeni hocası Sarri'nin kararını bekliyor. Fenerbahçe, Vedat Muriqi hakkında kiralansın raporunu bekliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isimler! Fabio Martins, Alexander Sörloth, Vedat Muriqi... | FB haberleri

ALEXANDER SÖRLOTH

Trabzonspor'da gol kralı olan ve RB Leipzig'e yüksek bonservis karşılığında transfer olan Alexander Sörloth, beklentilerin altında kalmıştı. Fenerbahçe, Trabzonspor ile birlikte Sörloth'a talip oldu. Sörloth'un sarı lacivertli ekibin ilgisinden memnun olduğu belirtildi.

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