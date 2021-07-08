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Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de dev kayıp! 35 milyon uçtu

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de son dakika transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler transfer yapabilmek için kaynak arayışına girerken, iki yıldızından gelen haberlerle sarsıldı. Genoa, Zajc'ı satın almaktan vazgeçerken Samatta'ya ise teklif gelmiyor. İşte Kanarya'nın dev zararı... (Son dakika FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de dev kayıp! 35 milyon uçtu

F.Bahçe iki futbolcusu için büyük fiyasko yaşıyor... Fenerbahçe'nin geçen sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı ve ligin bitimiyle bonservisiyle kadrosuna katmak durumunda kaldığı Samatta, yönetim kara kara düşündürüyor. Fener onu göndermek istiyor. Genk ve Lens, Samatta için 1 milyon 250 bin Euro civarında maaş teklif etti.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de dev kayıp! 35 milyon uçtu

MECBUREN GERİ ÇEVİRDİ

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon 750 bin Euro alan ve Sarı-Lacivertliler'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki forvetin bu yüzden gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı öğrenildi. Samatta geçen sezon 30 maçta sadece 6 gol attı.

Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de dev kayıp! 35 milyon uçtu

BAŞKA TEKLİFLER BEKLİYOR

Genoa, Miha Zajc'in başarılı performansına rağmen Sloven orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmadı ve 27 yaşındaki futbolcu Sarı- Lacivertli kulübe geri döndü... Önemli bir bonservis gelirinden olan Fenerbahçe diğer teklifleri beklemeye geçti.

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