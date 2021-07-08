Son dakika FB transfer haberleri | Fenerbahçe'de dev kayıp! 35 milyon uçtu

F.Bahçe iki futbolcusu için büyük fiyasko yaşıyor... Fenerbahçe'nin geçen sezon 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiraladığı ve ligin bitimiyle bonservisiyle kadrosuna katmak durumunda kaldığı Samatta, yönetim kara kara düşündürüyor. Fener onu göndermek istiyor. Genk ve Lens, Samatta için 1 milyon 250 bin Euro civarında maaş teklif etti.

MECBUREN GERİ ÇEVİRDİ Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon 750 bin Euro alan ve Sarı-Lacivertliler'le 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 28 yaşındaki forvetin bu yüzden gelen teklifleri değerlendirmeye almadığı öğrenildi. Samatta geçen sezon 30 maçta sadece 6 gol attı.