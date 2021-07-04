Fenerbahçe dik durdu

Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz Şike Davası'nın 10. yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ali Koç'un gönderdiği mektuba yazdığı cevabı yayınladı. Erdoğan, mektubunda, "Fenerbahçe Adalet Mücadelesi 10. Yıl Dönümü Mesajı' başlıklı mektupta "FETÖ'nün, yargı marifetiyle Türk futbolunu dizayn etme girişimi, Fenerbahçe camiasının dik duruşu sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Örgütün demokrasimize ve istiklalimize yönelik hamlelerinin çoğunun akim kalmasında, Fenerbahçe'nin yürüttüğü hak arama çabasının önemli payı vardır" ifadelerini kullandı.