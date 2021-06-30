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Lazio'dan Vedat Muriqi ve transfer kararı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor ancak bu operasyon kolay olmayacak gibi. İtalyan ekibi Lazio, Vedat Muriqi'nin transferinden para kazanmak istiyor. Öte yandan Vedat'ın ilk tercihinin de İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
Lazio'dan Vedat Muriqi ve transfer kararı! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertliler, eski yıldızını kadrosuna katmayı planlarken, transfer kolay gözükmüyor.

Lazio'dan Vedat Muriqi ve transfer kararı! Fenerbahçe...

Sarri'nin başına geçtiği Lazio'da, kampa çağrılan Vedat'ın ilk tercihinin İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi. Kosovalı, Sarri'nin kendisini kadroda düşünmemesi halinde Fenerbahçe'yi dönmeyi planlıyor.

Lazio'dan Vedat Muriqi ve transfer kararı! Fenerbahçe...

Ancak bu kez de yüksek bir bedelle 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katan Lazio'nun, ödediği bonservise yakın bir ücret talep edeceği ya da kiralama bedeli isteyeceği iddia ediliyor.

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