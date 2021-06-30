Lazio'dan Vedat Muriqi ve transfer kararı! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz sezon başında 17.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe 'den Lazio 'ya transfer olan Vedat Muriqi gündemden düşmüyor. Sarı-lacivertliler, eski yıldızını kadrosuna katmayı planlarken, transfer kolay gözükmüyor.

Sarri'nin başına geçtiği Lazio 'da, kampa çağrılan Vedat'ın ilk tercihinin İtalya 'da kalmak olduğu öğrenildi. Kosovalı, Sarri'nin kendisini kadroda düşünmemesi halinde Fenerbahçe 'yi dönmeyi planlıyor.

Ancak bu kez de yüksek bir bedelle 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katan Lazio'nun, ödediği bonservise yakın bir ücret talep edeceği ya da kiralama bedeli isteyeceği iddia ediliyor.