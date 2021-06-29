Son dakika FB transfer haberleri | Steven Caulker Fenerbahçe'de! Resmen açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna kattı. Almanya 2. Ligi'nde gol kralı olan Serdar Dursun'u sessiz sedasız transfer eden Kanarya, geçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen Steven Caulker'ı da kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İngiliz stoperin sağlık kontrolünden geçmesi için İstanbul'a davet edildiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'de yapılan o açıklama;

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul'a davet edilmiştir. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."