Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...
EDIN DZEKO
Fenerbahçe ile anılan Edin Dzeko'nun temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a açıklamalarda bulundu. Dzeko, transferi hakkında konuşan Mirsad Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yerini aldı. Oyuncunun menajeri ve kulüp ile temaslar devam ediyor. Antalyaspor'a takas ve para önerilmesi gündemde.