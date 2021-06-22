Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko...

Son dakika spor haberleri: İşte 'nin transfer gündemindeki isimler! , , ...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto 'i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan , harcama limitlerinin açıklanmasının ardından transferde atacağı adımları da belirledi. Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Kanarya, listesine yeni isimleri ekledi. , , gibi isimler gündeme geldi. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 12:01
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan ve henüz teknik direktörü belli olmayan 'de transfer gündemi oldukça yoğun. Sarı lacivertli ekip fırsat transferlerine öncelik verdi. İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

EDIN DZEKO

ile anılan 'nun temsilcisi Mirsad Türkcan A Spor'a açıklamalarda bulundu. Dzeko, transferi hakkında konuşan Mirsad Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisiyle Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Spor Toto ekiplerinden ile sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken , 'nin listesindeki isimler arasında yerini aldı. Oyuncunun menajeri ve kulüp ile temaslar devam ediyor. Antalyaspor'a takas ve para önerilmesi gündemde.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

JOSEPH PAINTSIL

'de gündeme sürpriz bir isim geldi. forması giyen ve geçtiğimiz sezon 33 maçta 11 gol atan Ganalı futbolcu, sarı lacivertli ekibin radarına girdi. Paintsil ile 'in yeni ekiplerinden da ilgileniyor. Paintsil'in ile sözleşmesi 2022 yazında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

GABRIEL FUENTES

Güney Amerika basını, 'nin Kolombiyalı sol bek ile ilgilendiğini iddia etti. Futbolcu'nun 'da fotoğraf paylaşması transfer iddialarını güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

FABIO MARTINS

'nin uzun süredir gündeminde yer alan Fabio Martins'te Braga ikna edilemedi. Fenerbahçe, Fabio Martins için kiralık teklifiyle Braga'ya gitti. Braga'nın Martins'i bonservisiyle göndermek istediği ve rakamı 5 milyon Euro olarak belirlediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

DAVIDE SANTON

Gökhan Gönül'ün yerine sağ bek arayışlarını sürdüren , Beşiktaş'ın da ilgilendiği Davide Santon'u yeniden gündemine aldı. Futbolcu için temaslar sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

, Szalai'nin yanına deneyimli bir stoper arıyor. Bu bağlamda bir süredir ile görüşmelerini sürdürüyor. Mesut ile yakın arkadaş olan Kolasinac, Arsenal ile sözleşme fesih için görüşmelerini sürdürüyor. Kolasinac, bu durumu sağlaması halinde bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılacak.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Sead Kolasinac, Joseph Paintsil, Edin Dzeko... | FB haberleri

MARCELO

Brezilyalı sol bek oyuncusuna yıllık 4.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme öneren sarı lacivertliler, oyuncuyu ikna etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan taraftarı da Marcelo'yu sosyal medyadan ikna etmeye çalışıyor. Bir süredir gündemde olan Marcelo'nun paylaşımlarına Fenerbahçe taraftarı "Come to Fenerbahçe" yorumunu yapıyor.

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