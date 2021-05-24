Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

Son dakika transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

'nin Yunan yıldızı , geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu ve taraftarın beğenisini kazandı. Skora verdiği destekle ile birlikte sarı-lacivertlilerin hücum yükünü çeken 27 yaşındaki futbolcu, ekiplerinin dikkatini çekti. Özellikle 'dan talipleri olduğu iddia edilen ve 'ın teklif sunduğu belirtilen Pelkas, transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:53 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:53
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan 'de hayal kırıklığı yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

Sarı-lacivertlilerin hücum oyuncuları genel anlamda vasatı geçemezken performansıyla beğeni topladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

Golleri ve asistleriyle ön plana çıkan Yunan yıldız, kısa sürede taraftarı kendisine sevdirmeyi başardı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başaran 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili transfer iddiları çıkmış ve 'den ayrılması gündeme gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

Premier Lig ekibi 'ın sarı-lacivertlilere transfer teklifinde bulunduğu öne sürülürken Pelkas'ın tavrı merak konusu olmuştu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

'nin Yunan yıldızı , ülkesinin basınına flaş açıklamalarda bulundu ve transfer iddialarına cevap verdi.

İşte o açıklamalar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

Pelkas, "Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç." ifadelerini kullandı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

"KENDİ PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"
Kişisel olarak kendi sezonunu da değerlendiren Pelkas, "10 gol attım, 8 asist yaptım. Takım arkadaşlarım bu başarımda önemli bir paya sahip. Verdiğim pasları gole çevirdiler. Kendi performansımdan ötürü mutluyum." dedi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK HATA OLUR"
'ın 15 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasıyla ilgili görüşü sorulan Pelkas, "'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur." cevabıyla konuşmasını noktaladı.

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