Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

Pelkas, "Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç." ifadelerini kullandı.

"KENDİ PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"

Kişisel olarak kendi sezonunu da değerlendiren Pelkas, "10 gol attım, 8 asist yaptım. Takım arkadaşlarım bu başarımda önemli bir paya sahip. Verdiğim pasları gole çevirdiler. Kendi performansımdan ötürü mutluyum." dedi.