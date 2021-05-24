Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Pelkas'tan flaş transfer sözleri! 15 milyon euro'luk teklif...

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşandı.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin hücum oyuncuları genel anlamda vasatı geçemezken Dimitris Pelkas performansıyla beğeni topladı.
Golleri ve asistleriyle ön plana çıkan Yunan yıldız, kısa sürede taraftarı kendisine sevdirmeyi başardı.
Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başaran 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili transfer iddiları çıkmış ve Fenerbahçe'den ayrılması gündeme gelmişti.
Rusya Premier Lig ekibi Rubin Kazan'ın sarı-lacivertlilere transfer teklifinde bulunduğu öne sürülürken Pelkas'ın tavrı merak konusu olmuştu.
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, ülkesinin basınına flaş açıklamalarda bulundu ve transfer iddialarına cevap verdi.
İşte o açıklamalar...
Pelkas, "Sivasspor'u sahamızda yenmiş olsaydık şampiyon olacaktık. Tam bir intihar oldu. Tüm sezon adına kara bir leke oldu o maç." ifadelerini kullandı.
"KENDİ PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"
Kişisel olarak kendi sezonunu da değerlendiren Pelkas, "10 gol attım, 8 asist yaptım. Takım arkadaşlarım bu başarımda önemli bir paya sahip. Verdiğim pasları gole çevirdiler. Kendi performansımdan ötürü mutluyum." dedi.
"FENERBAHÇE'DEN AYRILMAK HATA OLUR"
Rubin Kazan'ın 15 milyon euroluk teklif yaptığı iddiasıyla ilgili görüşü sorulan Pelkas, "Fenerbahçe'de ve İstanbul'da çok mutluyum. Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmek çılgınlık olur." cevabıyla konuşmasını noktaladı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 32 maça çıkan Dimitris Pelkas, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.