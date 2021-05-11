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'den transferde sürpriz hamle! Forvete Bakambu

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, bir dönem Bursaspor forması da giyen 'nun peşine düştü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 07:03
Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle! Forvete Bakambu

Gelecek sezon öncesi transfer listesinde birçok golcü bulunan için yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonunda Bursaspor forması giyen 'yu da gündemine aldığı ileri sürüldü.

Çin ekibi Beijing Guoan'da 4. sezonuna giren 30 yaşındaki golcünün aralık ayında sözleşmesi sona eriyor. Bursaspor'dan sonra forması da giyen Kongolu futbolcu, Beijing Guoan'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Yıldız futbolcu, bu sezon 'nde takımının 4 maçında da forma giyerken, dün 2-0 kazandıkları Wuhan Zall karşılaşmasında 2 golü de atan isimdi.

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