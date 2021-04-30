Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı yorumu! "Kural hatası var"

Sonunda bunu da gördük… Sezon başından beri Serdar Tatlı'nın hakemleri, olmayan elleri verdiler, açık penaltıları görmediler, bazen çizgileri yamuk çektiler ama dün gece bir skandala imza attılar. Maçta bir kural hatası var.

FIFA oyun kuralları der ki, tabii ki kabaca söylüyorum, 'ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlendiğinde topa dokunmadan önce bir faulle karşılaşırsa onun ofsaytta olması söz konusu olmaz, pozisyon faulle cezalandırılır'. Dün gece aynısı oldu. Valencia, Tzavellas'ın önünde, ofsayt pozisyonunda top oraya doğru atılıyor, Valencia topa hareketleniyor, Tzavellas arkadan penaltıyı yapıyor. Ve Yaşar Kemal Uğurlu da haklı olarak penaltıyı veriyor. Ama o da ne! VAR müdahalesiyle penaltı iptal olup ofsayt veriliyor.