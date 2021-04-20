Yok artık Sosa! Yaptığı...

Sezon başında Covid 19'a yakalanarak Topuk Yaylası kampını kaçıran, hazırlık maçlarında oynayamayan, ardından sağ ayak serçe parmağı kırılan, daha sonra da bir türlü Erol Bulut'un gözüne giremeyen Sosa, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu.

Emre Belözoğlu'nun saha içi lideri olarak görev vermeye başlamasıyla yeniden altın dönemini yaşamaya başlayan yıldız oyuncu, Başakşehir maçında yaratıcı paslarla öne çıkarken, Fenerbahçe'nin daha önde oynamasında etkili oldu.