Haberler Fenerbahçe Yok artık Sosa! Yaptığı...

Yok artık ! Yaptığı...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Arjantinli tecrübeli yıldız, ligin sonlarına yaklaşılırken parlamaya başladı. Fenerbahçe, 'lı orta saha kombinasyonunda kolay kolay kaybetmezken yıldız futbolcunun istatistikleri de göz kamaştırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 09:52
Yok artık Sosa! Yaptığı...

Sezon başında Covid 19'a yakalanarak Topuk Yaylası kampını kaçıran, hazırlık maçlarında oynayamayan, ardından sağ ayak serçe parmağı kırılan, daha sonra da bir türlü Erol Bulut'un gözüne giremeyen , Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle adeta yeniden doğdu.

Yok artık Sosa! Yaptığı...

Emre Belözoğlu'nun saha içi lideri olarak görev vermeye başlamasıyla yeniden altın dönemini yaşamaya başlayan yıldız oyuncu, Başakşehir maçında yaratıcı paslarla öne çıkarken, 'nin daha önde oynamasında etkili oldu.

Yok artık Sosa! Yaptığı...

Belözoğlu'nun son iki maçta Luiz Gustavo'yu kenara alıp ön libero ve takım lideri olarak sahaya sürdüğü Jose hocasını mahcup etmedi. Özellikle Başakşehir maçında herkesin beğenisini kazanan, uzatmalar dahil tam 96 dakika sahada kalan 36 yaşındaki yıldız, 61 pasa imza atarken, yüzde 82'lik bir isabetli pas yüzdesini yakaladı. Yaptığı 61 pasın 52'si kısa, 9'u uzun gol hazırlığı pası verdi.

Yok artık Sosa! Yaptığı...

BAŞAKŞEHİRE KARŞI MUHTEŞEM İSTATİSTİK

61 pas

Yüzde 82 pas isabeti

9 uzun pas

52 kısa pas

3 şut pası

3 isabetli orta

7 ikili mücadelenin 6'sını kazandı

4 kez top çaldı

12 kilometre koşarak takımın en çok koşan ismi oldu

Yok artık Sosa! Yaptığı...

UÇUŞA GEÇTİ

Bu sezon ligde 28 maçta forma giyen , 9 maçta 90 dakika sahada kaldı. 3 gol, 3 asisti bulunan yıldız oyuncu, Erol Bulut döneminde Trabzon ve Konyaspor karşısında ön liberoda görev yaptı, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle, Y.Malatya, Gaziantep ve Başakşehir maçlarında da ön libero olarak sahada bulundu.

Yok artık Sosa! Yaptığı...

, Trabzonspor'da görev yaparken de 8 maçta ön libero olarak forma giymiş bu maçlarda 3 gol atmıştı.

Yok artık Sosa! Yaptığı...

MUAZZAM BİR KARİYER

Estudiantes, Bayern Münih, Napolli, Metalist Kharkiv, Atletico Madrid, Beşiktaş, Milan ve Trabzonspor formalarını giymişti. (Hürriyet)

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