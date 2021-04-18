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Son dakika spor haberi: 'dan ameliyat sonrası ilk açıklama!

Son dakika spor haberi... 'nin başarılı kalecisi , yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilmişti. Operayon sonrası genç eldivenden ilk açıklama geldi. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 14:02
Son dakika spor haberi: Altay Bayındır'dan ameliyat sonrası ilk açıklama!

'nin file bekçisi , başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve en kısa sürede sahalara döneceğini açıkladı. Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Bayındır, antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık tespit edilmesi nedeniyle ameliyat edildi. Başarılı bir operasyon geçiren milli kaleci, kişisel sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. 23 yaşındaki kaleci fotoğrafın altına ise, "Kırık tespitinden çok takımımla beraber olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. Başarılı bir ameliyat geçirdim ve güçlüyüm. En kısa sürede kendime titizlikle dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu düştü.

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