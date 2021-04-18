Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

Son dakika spor haberi: 'de 'ın döneceği maç belli oldu

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 'dan gelen kötü haberle yıkılmıştı. Ameliyat olacağı açıklanan başarılı filebekçisinin sahalara döneceği maç belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 11:32
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

Bu sezon formasıyla gösterdiği performansla takımının şampiyonluk mücadelesi yapmasında büyük katkısı bulunan 'ın bileğinin kırıldığı açıklandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

'den yapılan yapılan açıklamada, ''Kalecimiz , dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

Yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir'' denildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

İlk gelen haberlere göre bileğinden ameliyat edilecek başarılı kalecinin sezonu kapattığı bildirilmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

AMELİYATTAN 3 HAFTA SONRA...

'ın ameliyattan 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

KAYSERİSPOR MAÇINDA DÖNMEYİ HEDEFLİYOR

Oyuncunun 12 Mayıs haftasına denk gelen ligin son maçı Kayserispor deplasmanında tekrar forma giymeyi hedeflediği vurgulanıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

Eğer tedavide bir aksilik çıkmazsa , Şenol Güneş'in tercih etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım kadrosunda da yer alabilecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

ligde kaçıracağı maçlar şöyle:

Başakşehir-
Fenerbahçe- Kasımpaşa
Alanyaspor-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Erzurumspor
Ankaragücü-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor

(Ajansspor)

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