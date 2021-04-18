Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın döneceği maç belli oldu

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla takımının şampiyonluk mücadelesi yapmasında büyük katkısı bulunan Altay Bayındır'ın bileğinin kırıldığı açıklandı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla takımının şampiyonluk mücadelesi yapmasında büyük katkısı bulunan Altay Bayındır'ın bileğinin kırıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan yapılan açıklamada, ''Kalecimiz Altay Bayındır, dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirmiştir.
Yapılan kontrol ve MR sonucunda, kalecimizin el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanmış olup ameliyat olmasına karar verilmiştir'' denildi.
İlk gelen haberlere göre bileğinden ameliyat edilecek başarılı kalecinin sezonu kapattığı bildirilmişti.
AMELİYATTAN 3 HAFTA SONRA...
Altay Bayındır'ın ameliyattan 3 hafta sonra çalışmalara başlayabileceği belirtiliyor.
KAYSERİSPOR MAÇINDA DÖNMEYİ HEDEFLİYOR
Oyuncunun 12 Mayıs haftasına denk gelen ligin son maçı Kayserispor deplasmanında tekrar forma giymeyi hedeflediği vurgulanıyor.
Eğer tedavide bir aksilik çıkmazsa Altay Bayındır, Şenol Güneş'in tercih etmesi durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Takım kadrosunda da yer alabilecek.
Altay Bayındır ligde kaçıracağı maçlar şöyle:
Başakşehir-Fenerbahçe
Fenerbahçe- Kasımpaşa
Alanyaspor-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Erzurumspor
Ankaragücü-Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor
(Ajansspor)