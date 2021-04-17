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Son dakika spor haberleri: 'sız kayıp! İşte o istatistik

'de şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertilerin genç file bekçisi, antrenmanda el bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Performansıyla 'e damga vuran Altay Bayındır'ın bu sezon forma giymediği maçlar için oldukça zorlu geçti. İşte o istatistik...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 19:24
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Altay Bayındır'sız kayıp! İşte o istatistik

'den yapılan açıklamada başarılı kaleci , dün gerçekleştirilen antrenmanda şut çalışmaları esnasında el bileğinden travma geçirmiş, bugün yapılan tetkitler sonucunda milli futbolcunun el bileği skafoid kemiğinin kırıldığı belirtilmişti. Daha önce de sarı-lacivertlilerde sadece kart cezaları sebebiyle forma giyemeyen genç kaleci Bayındır, ilk kez sakatlığı dolayısıyla sarı-lacivertli ekibi maçlarda yalnız bırakacak.


ALTAY'SIZ 4 MAÇTA 3 MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, Altay Bayındır'ın forma giymediği 4 müsabakadan 3 mağlubiyet alırken, sadece 1 kez kazanabildi. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun 26. haftasında oynanan maçında 1-0 mağlup olmuş, bu maçta Bayındır 4 sarı kartı olması sebebiyle forma giyememişti. Bu sezon 'in 13. haftasında oynanan maçında rakibine 3-1 mağlup olan sarı-lacivertlilerde Bayındır, 'nda gördüğü kırmızı kart sebebiyle sahada yer alamamıştı. mücadelesinde 'e 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Altay Bayındır bu maçta herhangi bir sakatlığı veya cezası olmamasına rağmen o dönemin teknik direktörü tarafından sahaya sürülmemişti. Sarı-lacivertliler, Altay'sız sadece geçtiğimiz sezonun 34. haftasında karşısında 3-1 kazanmıştı.


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