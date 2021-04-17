Gizli golcü Mert Hakan

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, geçen hafta bulduğu şansı attığı golle iyi değerlendirerek formayı garanti altına almıştı. Uzak mesafeden sürpriz gollere imza atan oyuncu, yarın orta sahadaki görevinin dışında yine gol fırsatları kovalayacak. Yeni sistemde oynadığı futboldan zevk aldığını açıklayan Mert Hakan, formunu daha da yükselterek takıma katkısını artırmayı hedeflediğini kaydetti. Başarılı oyuncunun bu sezon 4 golü bulunuyor.