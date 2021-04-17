Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, geçen hafta bulduğu şansı attığı golle iyi değerlendirerek formayı garanti altına almıştı. Uzak mesafeden sürpriz gollere imza atan oyuncu, yarın orta sahadaki görevinin dışında yine gol fırsatları kovalayacak. Yeni sistemde oynadığı futboldan zevk aldığını açıklayan Mert Hakan, formunu daha da yükselterek takıma katkısını artırmayı hedeflediğini kaydetti. Başarılı oyuncunun bu sezon 4 golü bulunuyor.
Gizli golcü Mert Hakan
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, Başakşehir maçına da büyük hırsla hazırlanıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 07:09