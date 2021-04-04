Spartak Moskova'dan Ozan Tufan için resmi transfer açıklaması geldi!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ozan Tufan için kısa süre önce Rus temsilcisi Spartak Moskova'nın devreye girdiği iddia edilmişti.

Hatta Moskova'nın sezon sonunda Ozan için Fenerbahçe'ye hatrı sayılır bir transfer teklifinde bulunacağı ifade edilmişti.

RUS BASININA GERÇEĞİ AÇIKLADI

Spartak Moskova Kulübü Halkla İlişkiler Sorumlusu Anton Fetisov, habercilerilerin kendisine sorduğu "Moskova - Ozan Tufan" flörtüne dair, "Spartak Moskova'nın Ozan Tufan için transfer girişiminde bulunduğu söylentisi gerçek dışı." dedi.