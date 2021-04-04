Haberler Fenerbahçe Spartak Moskova'dan Ozan Tufan için resmi transfer açıklaması geldi!

'dan için resmi transfer açıklaması geldi!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin yükselen değerlerinden için çeşitli transfer spekülasyonları gündeme gelirken, bunlardan birinin de olduğu ifade edilmişti. Rus basınına konu ile ilgili konuşan Moskova Kulübü'nün Halkla İlişkiler Müdürü Anton Fetisov, merak edilen o soruyu yanıtladı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 10:59 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 11:05
Spartak Moskova'dan Ozan Tufan için resmi transfer açıklaması geldi!

'nin milli yıldızı için kısa süre önce Rus temsilcisi 'nın devreye girdiği iddia edilmişti.

Hatta Moskova'nın sezon sonunda Ozan için Fenerbahçe'ye hatrı sayılır bir transfer teklifinde bulunacağı ifade edilmişti.

RUS BASININA GERÇEĞİ AÇIKLADI
Spartak Moskova Kulübü Halkla İlişkiler Sorumlusu Anton Fetisov, habercilerilerin kendisine sorduğu "Moskova - Ozan Tufan" flörtüne dair, "Spartak Moskova'nın Ozan Tufan için transfer girişiminde bulunduğu söylentisi gerçek dışı." dedi.

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