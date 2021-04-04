Emre Belözoğlu Fenerbahçe hayalini açıkladı! "Şampiyonlar Ligi..."

Üst üste gelen hayal kırıkları üzerine Erol Bulut'dan bayrağı devralan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşımakta kararlı.

Kalan 10 maçta şampiyonluk için savaşacaklarını vurgulayan Belözoğlu, "Bu hedefe ulaşamasak da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmamız şart" ifadesiyle ikinciliğin de son derece önemli olduğunu ifade etti.

Denizli maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını söyleyen Emre Hoca, "10 maç, 30 puan. Her maç final. Hedefe adım adım yürüyeceğiz" diyerek tüm takımdan tam motivasyon istedi. (Türkiye)