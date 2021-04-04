Haberler Fenerbahçe Emre Belözoğlu Fenerbahçe hayalini açıkladı! "Şampiyonlar Ligi..."

hayalini açıkladı! "..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından dümeni devralan 'nun hayalleri büyük. Öyle ki genç çalıştırıcı yaptığı açıklamada, sezon sonunda takımının 'ne katılacak sırada olmasını istiyor. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 10:25
Emre Belözoğlu Fenerbahçe hayalini açıkladı! "Şampiyonlar Ligi..."

Üst üste gelen hayal kırıkları üzerine Erol Bulut'dan bayrağı devralan , 'yi 'ne taşımakta kararlı.

Kalan 10 maçta şampiyonluk için savaşacaklarını vurgulayan Belözoğlu, "Bu hedefe ulaşamasak da önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmamız şart" ifadesiyle ikinciliğin de son derece önemli olduğunu ifade etti.

Denizli maçıyla yeni bir başlangıç yapacaklarını söyleyen , "10 maç, 30 puan. Her maç final. Hedefe adım adım yürüyeceğiz" diyerek tüm takımdan tam motivasyon istedi. (Türkiye)

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