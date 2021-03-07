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'nin transfer hedefi ayrılığa yeşil ışık yaktı! Sezon sonunda...

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin takibinde olduğu bilinen , yaptığı konuşmada önemli ifadeler kullandı. Genç yetenek, başarılı bir sezon geçirmek istediğini aktarırken, takımından ayrılabileceğine işaret etti. İşte o ifadeler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 12:39 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 12:55
Fenerbahçe'nin transfer hedefi ayrılığa yeşil ışık yaktı! Sezon sonunda...

Fenerbahçeli scoutların takibinde olduğu bilinen , Belçika basınına transferine ilişkin konuştu.

Voetbalkrant.com'da yer alan bilgilere göre Amuzu, bu sezon kariyerinde bir dönmüm noktası yaşayacak ve 'ten daha önemli bir kulübe transfer oldacak.

Haberin detaylarında Amuzu hakkında çok sayıda kulübün bilgi aldığı aktarılırken, Belçika temsilcisinin oyuncusu için 8-10 milyon euro arasında bir rakam talep edeceği kaydedildi. Bununla beraber Frankfurt, Köln, Mainz ve 'nin, genç yeteneği soran kulüpler arasında olduğu aktarıldı.

SEZON SONUNDA AYRILIK...
Amuzu, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Söylentiler var ama ben bu sezon elimden geleni yaptıktan sonra ayrılmak istiyorum. Bu hikayenin, iyi bir sezon geçirmemin ardından, takımımın üst sıralarda olmasıyla bitmesinden yanayım. Bir sezonda minimum 10 gol ve üstü atmak istiyorum." dedi.

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