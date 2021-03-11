Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Caner Erkin müjdesi! Affedildi ve 12 gün sonra antrenmana çıktı

Son dakika spor haberleri: 'ye müjdesi! Affedildi ve 12 gün sonra antrenmana çıktı

Son dakika haberi: 'nin ile oynadığı maçın ardından disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı kalan , takıma geri döndü. 'tan özür dileyen tecrübeli sol bek, 27 Şubat'tan bu yana ilk kez takım antrenmanına katıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 15:48 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 16:28
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Caner Erkin müjdesi! Affedildi ve 12 gün sonra antrenmana çıktı

'nin ile oynadığı maç sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan , geçtiğimiz günlerde teknik direktör 'tan özür dilemişti. 27 Şubat'tan bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli sol bek, teknik heyet ve yönetim tarafından affedildi.

Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.

Caner, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.

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