Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Caner Erkin müjdesi! Affedildi ve 12 gün sonra antrenmana çıktı

Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maç sonrası disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erol Bulut'tan özür dilemişti. 27 Şubat'tan bu yana takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren tecrübeli sol bek, teknik heyet ve yönetim tarafından affedildi.

Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Caner, verilen kararla takıma döndü.

Caner, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.

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