Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye göz kırpan Daum'un sırrı ortaya çıktı!

Son dakika spor haberi: 'ye göz kırpan Daum'un sırrı ortaya çıktı!

Son dakika haberleri... 'in 28. haftasında evinde konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de, teknik direktör 'un geleceği tartışma konusu olmuştu. Mücadele sonrası imalı bir paylaşım yapan sarı-lacivertli takımın eski hocası Daum'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 08:18
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye göz kırpan Daum'un sırrı ortaya çıktı!

Son olarak Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelen , rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye göz kırpan Daum'un sırrı ortaya çıktı!

Son dönemde sarı-lacivertli takımın puan kaybettiği maçlardan sonra sosyal medya hesabı üzerinden manidar paylaşımlar yapan Christoph Daum'ın sırrı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye göz kırpan Daum'un sırrı ortaya çıktı!

Alman çalıştırıcının, yönetime yakın bir isimden, "Başkan, tecrübeli ve Türk futbolunu tanıyan direktör direktör arıyor" mesajı sonrası beklenti içine girdiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye göz kırpan Daum'un sırrı ortaya çıktı!

Daum'a Ersun Yanal ayrıldıktan sonra geçici süreli teklif yapıldığı ancak kabul etmediği de iddialar arasında.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye göz kırpan Daum'un sırrı ortaya çıktı!

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