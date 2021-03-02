Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'den tarihi karar! 8 oyuncuya ceza

Son dakika: 'den tarihi karar! 8 oyuncuya ceza

'de son dakika haberi... galibiyetinin ardından sarı lacivertli kulüp, sıkı yönetim kurallarına devam ediyor. 'i hafta sonuna dek antrenmanlara almama kararı alan Kanarya, 7-8 oyuncuya para cezası uyguladı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 16:03 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 16:31
Son dakika: Fenerbahçe'den tarihi karar! 8 oyuncuya ceza
Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan 'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

CANER ERKİN ANTRENMANLARA ALINMAYACAK
Sarı lacivertli kulüp yönetimi, öncelikle takım içerisine zarar verdiğini düşündüğü 'i antrenmana almama kararı aldı.

7-8 İSME PARA CEZASI
Bununla beraber Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 7-8 isme para cezası verdi ve ligin sonlarına yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM KOZLAR KULLANILIYOR
Fenerbahçeli idareciler, ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.

DİSİPLİNSİZLİĞE YER YOK
Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi.

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