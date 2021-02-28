Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Trabzonspor maçı çok kritik bir önem arz ediyor.
Erol Bulut'un topun ağzında olmasının birçok nedeninin olduğu dile getiriliyor. Genç teknik adamın, Fenerbahçe'nin üst düzey yıldızlarını saha içerisinde değerlendiremediği görüşü hakim.
DERBİLERDE MAĞLUP
Fenerbahçe'de Erol Bulut rahatsızlığının 1. önceliği derbiler... Sarı lacivertliler, ligin 2. yarısında Galatasaray'a Mohamed'in golüyle, Kadıköy'de mağlup oldu. Öte yandan 10 kişi kalan Beşiktaş'a da Ülker Stadı'nda boyun eğdi.