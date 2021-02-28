Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

YÜKSELİŞ YAŞATAMADI

Bununla beraber Erol Bulut ile beraber hiçbir futbolcunun form yükselişinin olmaması da camiayı huzursuzlandıran etmenlerden biri. Yıldız futbolcuların bireysel performanslarıyla kazanılan maçlar haricinde bir kıpırdama görünememesi, Bulut adına umutsuzluk hissettiren diğer etmenlerden.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İddialara göre Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle dönmesi halinde Erol Bulut ile yollarını ayıracak. Öte yandan genç teknik adam yerine gelecek adaylar listesinde oldukça önemli isimler var.