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için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerde teknik direktör , son olarak oynanan Göztepe maçı sonrası tartışma konusu olmuştu. Sarı lacivertli camia, alınacak tüm kararları Trabzonspor derbisi sonrasına sakladı. İddialara göre Fenerbahçe, Trabzonspor derbisinin de olası kaybı sonrası Erol Bulut ile yollarını ayıracak. Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör adayları için birçok isim gündeme gelirken, Yunan basınından konu ile ilgili flaş bir iddia geldi. Buna göre o teknik adam Fenerbahçe'ye imza atması halinde transferini isteyeceği ismi de buldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 11:44 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 11:45
Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

'de teknik direktör konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde Trabzonspor maçı çok kritik bir önem arz ediyor.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

'un topun ağzında olmasının birçok nedeninin olduğu dile getiriliyor. Genç teknik adamın, 'nin üst düzey yıldızlarını saha içerisinde değerlendiremediği görüşü hakim.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

DERBİLERDE MAĞLUP
'de rahatsızlığının 1. önceliği derbiler... Sarı lacivertliler, ligin 2. yarısında Galatasaray'a Mohamed'in golüyle, Kadıköy'de mağlup oldu. Öte yandan 10 kişi kalan Beşiktaş'a da Ülker Stadı'nda boyun eğdi.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

YÜKSELİŞ YAŞATAMADI
Bununla beraber ile beraber hiçbir futbolcunun form yükselişinin olmaması da camiayı huzursuzlandıran etmenlerden biri. Yıldız futbolcuların bireysel performanslarıyla kazanılan maçlar haricinde bir kıpırdama görünememesi, Bulut adına umutsuzluk hissettiren diğer etmenlerden.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

ŞİMDİ NE OLACAK?
İddialara göre , Trabzonspor deplasmanından mağlubiyetle dönmesi halinde ile yollarını ayıracak. Öte yandan genç teknik adam yerine gelecek adaylar listesinde oldukça önemli isimler var.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

Bu listede yer alan isimlerden birinin de Rumen teknik direktör olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

SEZON BAŞINDA TEMAS KURULMUŞTU
, sezon başında ile anlaşma sağlamasına karşın adaylar listesine 'yu almış ancak Rumen teknik direktör o sıralar takım çalıştırdığı için bu teklifi reddetmişti.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

Kısa süre önce Al Hilal'den ayrılan için sarı lacivertlilerin yeniden girişimlerde bulunduğu iddiası güçlük kazanırken, Yunan basını, başarılı teknik direktör için flaş bir iddia ortaya attı.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

ŞAMPİYON HOCA TRANSFERİYLE GELECEK
, daha önce çalıştırdığı takımlarla Asya Şampiyonlar Ligi, Yunanistan Süper Lig kupası, Suudi Lig şampiyonluğu elde etmişti.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

Sarı lacivertlilerle anlaşma sağlaması halinde 'nun takımına monte etmek istediği isim de belli oldu.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

ORTA SAHA ONUNLA GÜÇLENECEK
Yunan basınında yer alan iddiaya göre Lucescu, PAOK'tan eski öğrencisi 'nin transferini yönetiminden isteyecek.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

Daha önce uzun yıllar Napoli forması giyen 30 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu, Brescia, Empoli ve Torino'da da oynamıştı.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

Bu sezon PAOK formasıyla toplam 29 müsabakada rol alan , 3 gol ve 5 asist üretmeyi başardı.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

Öte yandan Fas Milli Takım forması da giyen , burada 30 maça çıktı ve 5 asist üretti.

Fenerbahçe için flaş teknik direktör iddiası! İmzalarsa transferle geliyor

Yunan basınında konu ile ilgili yer alan haber bu şekilde oldu.

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