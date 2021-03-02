Haberler Fenerbahçe FIFA'nın dev anketi sonuçlandı! Alex mi? Hagi mi? İşte yanıtı...

'nın dev anketi sonuçlandı! mi? mi? İşte yanıtı...

Son dakika spor haberi... , sosyal medya hesabı üzerinden dev bir anket başlattı. Gerçekleştirilen ankette, futbolseverlere '-' hangisi daha iyiydi?' sorusu yöneltilirken, anketin kazananı 'nin Brezilyalı efsane futbolcusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 01:44 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021 Çarşamba 02:01
FIFA'nın dev anketi sonuçlandı! Alex mi? Hagi mi? İşte yanıtı...

'nın hesabında yapılan "Kim daha iyiydi?" anketinde , Gheorghe 'nin önünde yer aldı.

FIFA.com'un, unutulmaz 10 numaralar arasındaki 'nin , 'in de forması giydiği dönemdeki performanslarına ilişkin başlattığı oylama sona erdi.

Ankete 600 bini aşkın futbolsever katıldı. Oyların yaklaşık yüzde 55,9'unu alan , Hagi'yi geride bıraktı.

1996'dan emekliye ayrıldığı 2001'e kadar Galatasaray'da oynayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 192 karşılaşmaya çıktı. Alex ise Fenerbahçe formasını, 2004-2012 yılları arasında 344 maçta giydi.

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