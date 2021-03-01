Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in heykeline araba çarptı

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza için yaptırılan heykele araba çarptı.

Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alanda bulunan heykel alt bölümünden hasar aldı.

Kazayı gerçekleştiren sürücünün ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Heykel

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gidiş güzergahı üzerinde Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana dikilen Alex heykeli, kaidesiyle (80 santimetre) birlikte 3 metre boyunda.

Alex ve kariyeriyle ilgili bilgiler yer alan kaidenin bir tarafında taraftarların Alex ile ilgili düşünceleri, diğer yanında da Alex'in taraftara yönelik sözleri, bir bölümünde de heykelin yapımına katkı verenlerin isimleri bulunuyor.