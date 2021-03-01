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Son dakika haberi: 'nin efsanesi Alex'in heykeline araba çarptı

Son dakika haberi: Fenerbahçeli taraftarların efsane futbolcu için 'nın karşısındaki alanda bulunan heykele araba çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada heykelin alt bölümü hasar aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2021 Salı 01:33
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin efsanesi Alex'in heykeline araba çarptı

'nin efsane futbolcularından için yaptırılan heykele araba çarptı.

'nın karşısındaki alanda bulunan heykel alt bölümünden hasar aldı.

Kazayı gerçekleştiren sürücünün ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Heykel

'na gidiş güzergahı üzerinde Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana dikilen Alex heykeli, kaidesiyle (80 santimetre) birlikte 3 metre boyunda.

Alex ve kariyeriyle ilgili bilgiler yer alan kaidenin bir tarafında taraftarların Alex ile ilgili düşünceleri, diğer yanında da Alex'in taraftara yönelik sözleri, bir bölümünde de heykelin yapımına katkı verenlerin isimleri bulunuyor.

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