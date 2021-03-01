Aynen böyle devam

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, oyun ve galibiyetten dolayı mutluydu. Dah a farklı kazanabilecekleri bir maç oynadıklarının altını çizen sarı-lacivertli çalıtırıcı "Oyunun genelinde çok pozisyon a girdik. 6 pozisyona girdik. İlk yarıda işi en az 2-0 ile bitirmemiz gerekiyordu. Bazı şansları değerlendiremiyorsunuz. Futbol işte..." ifadelerini kullandı. "İkinci yarıda baskı yiyince takım biraz geri çekildi. Sonrasında pozisyonlar bulduk. 2-3 gol atmamız gerekiyordu" diyen tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:

SAMANDIRA'YA BİR GELİN

"Üzerimizdeki baskıyı kırmak için nasıl hazırlandığımızı görmek istiyorsanız Samandıra'ya bir gelin. Futbolcularla birebir konuşarak, moraller vererek, taktiksel analizler yaparak devam ediyoruz. Bu mücadeleyle yolumuza devam etmek istiyoruz." Bulut, önemli bir derbinin geride kaldığını sözlerine ekleyerek "Artık vakit kaybetmeden Antalyaspor sınavını düşünmeye başlayacağız. Bu zaferin değerli olması için sıradaki maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımı kutlarım" dedi.

AVCI'YI İLK KEZ YENDİ

Erol Bulut, teknik direktör kariyerinde ilk kez Abdullah Avcı'nın bileğini büktü. Başakşehir'deyken Avcı'nın yardımcılığını Bulut, daha önce 5 kez karşılaştığı eski hocasına karşı 4 maç kaybetmişti, 1 müsabakada ise eşitlik bozulmamıştı.