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Son dakika spor haberi: 'tan - maçı öncesi açıklama!

Son dakika spor haberi... 'in 27. haftasının kritik mücadelesinde deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de, teknik direktör mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 18:17 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 18:33
Son dakika spor haberi: Erol Bulut'tan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi açıklama!

'in 27. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'de teknik direktörü karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Kadro tercihine de değinen Bulut, "Maçtan maça kadro değişir" dedi.

İşte Erol Bulut'un o sözleri...

"Bugün iki takım için de çok önemli maç. İki takım da kazanmak istiyoruz. Doğru yanlışlar, detaylar belirleyecek oyunu. 90 dakika sonunda galip gelen biz oluruz umarım."

"Taktik oyunu olacağını düşünüyorum. da düşüncelerini en iyi şekilde sahaya yansıtmaya çalışacaktır. Biz de sahaya istediklerimizi doğru şekilde yansıtırsak, güzel bir oyun olacağını ve galip geleceğimizi düşünüyorum."

"Kadroyu, ekiple birlikte bugünkü maç için tercih ettik. Maçtan maça kadro değişir. Bugün tercih bu şekilde oldu."

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