Haberler Fenerbahçe Son dakika haberleri | Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır!

Son dakika haberleri | - derbisinin VAR hakemi !

'in 27. haftası dev bir maça sahne oluyor. Bu akşam saat 19.00'da sahasında 'yi konuk edecek. Nefesleri kesecek mücadeleyi hakem yönetecek. Dev derbinin VAR kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe derbisinin VAR odasında olacak. Çakır'ın yardımcılığını ve yapacak. | Son dakika haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 11:27 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 11:53
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