12. dakikada gerginlik

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 23:12Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Dev maçın heyecanında maçın başlama vuruşuyla hissedilirken, henüz 12. dakikada iki futbolcu arasında tartışma çıktı. Topun başka bir yerde olduğu dönemde Fenerbahçeli Gökhan Gönül, Trabzonsporlu Anthony Nwakame ile itişti. İki futbolcu birbirinin üzerine giderken hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun olay yerine hareketlenmesiyle futbolcular ayrıldı. Saha kenarından Fenerbahçe yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in de dahil olduğu tartışma sonrası hakem hiçbir futbolcuya kart gösterilmedi.