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12. dakikada gerginlik

Maçın henüz başında ile arasında tartışma yaşandı. Kart çıkmadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2021 Pazar 23:12 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 06:50
12. dakikada gerginlik
Dev maçın heyecanında maçın başlama vuruşuyla hissedilirken, henüz 12. dakikada iki futbolcu arasında tartışma çıktı. Topun başka bir yerde olduğu dönemde Fenerbahçeli , Trabzonsporlu ile itişti. İki futbolcu birbirinin üzerine giderken hakem 'nun olay yerine hareketlenmesiyle futbolcular ayrıldı. Saha kenarından yardımcı antrenörü 'in de dahil olduğu tartışma sonrası hakem hiçbir futbolcuya kart gösterilmedi.
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