Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Erol Bulut Trabzonspor derbisinin anahtarını buldu! Tersi olursa...

Son dakika spor haberi: derbisinin anahtarını buldu! Tersi olursa...

Son dakika spor haberi... Ligde bu sezon ilk golü attığı 13 maçta puan kaybetmeyen , ’da da öne geçip işi bitirmeyi planlıyor. ’un taktiğini buna göre kurması bekleniyor. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Erol Bulut Trabzonspor derbisinin anahtarını buldu! Tersi olursa...

maçının hazırlıklarını sürdüren 'de galibiyetin şifresi istatistiklerde yatıyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon ilk golü attığı ve öne geçtiği hiçbir maçta puan kaybetmemesi dikkat çekiyor. Geride kalan 25 haftada 13 maçta ilk golü atan bu karşılaşmaların tamamını kazanmayı başardı. Geriye düşüp daha sonra öne geçtiği maçların da hepsinden sahadan 3 puanla ayrıldı.

TERSİ OLURSA ZORLANIYOR
Teknik direktör 'un Trabzonspor karşısında da taktik planını ilk golü atıp öne geçmek ve sonrasında skoru koruyarak galibiyete ulaşmak üzerine kurması bekleniyor. Fenerbahçe ilk golü kalesinde gördüğü maçlarda ise zorluk yaşıyor. Sarı-lacivertliler ligde bu sezon ilk golü yediği 10 mücadelenin sadece 3'ünü kazanabildi, 1 kez berabere kaldı; 6'sında ise sahadan mağlup ayrıldı.

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