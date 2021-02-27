Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi öncesi Erol Bulut düşünceli! Gustavo...

Erol Bulut yarın sahaya süreceği ilk onbiri bu akşam netleştirecek. Sarılacivertli hocanın, en büyük sıkıntıyı Luiz Gustavo'nun yerine oynayacak isim konusunda yaşadığı gelen haberler arasında. Jose Sosa'nın savunmasının yetersiz olması nedeniyle defansif özellikleri daha güçlü olan Novak, Tisserand ve Lemos'un da antrenmanlarda ön liberoda denendiği öğrenildi. Tecrübesiyle Sosa yine de bir adım önde.