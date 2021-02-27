Erol Bulut yarın sahaya süreceği ilk onbiri bu akşam netleştirecek. Sarılacivertli hocanın, en büyük sıkıntıyı Luiz Gustavo'nun yerine oynayacak isim konusunda yaşadığı gelen haberler arasında. Jose Sosa'nın savunmasının yetersiz olması nedeniyle defansif özellikleri daha güçlü olan Novak, Tisserand ve Lemos'un da antrenmanlarda ön liberoda denendiği öğrenildi. Tecrübesiyle Sosa yine de bir adım önde.
Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi öncesi Erol Bulut düşünceli! Gustavo...
Son dakika spor haberi... Süper Lig'in 27. haftasında kritik Trabzonspor mücadelesinden mutlak 3 puan isteyen Erol Bulut ilk 11'ini oluşturmaya başlarken, en büyük sıkıntıyı Luiz Gustavo'nun yerine oynayacak isim konusunda yaşıyor. (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:36 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50