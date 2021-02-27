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Son dakika spor haberi: derbisi öncesi düşünceli! Gustavo...

Son dakika spor haberi... 'in 27. haftasında kritik mücadelesinden mutlak 3 puan isteyen ilk 11'ini oluşturmaya başlarken, en büyük sıkıntıyı 'nun yerine oynayacak isim konusunda yaşıyor. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:36 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Trabzonspor derbisi öncesi Erol Bulut düşünceli! Gustavo...

yarın sahaya süreceği ilk onbiri bu akşam netleştirecek. Sarılacivertli hocanın, en büyük sıkıntıyı 'nun yerine oynayacak isim konusunda yaşadığı gelen haberler arasında. 'nın savunmasının yetersiz olması nedeniyle defansif özellikleri daha güçlü olan , ve 'un da antrenmanlarda ön liberoda denendiği öğrenildi. Tecrübesiyle yine de bir adım önde.

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