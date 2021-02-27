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Son dakika spor haberi: 'de Pelkas zamanı!

Son dakika spor haberi... ’deki maçta ’nın golünden önce verdiği topuk pası ile galibiyette rol oynayan Pelkas, bu kez kendisi atmaya çalışacak. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:52 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas zamanı!

'nin karşısında en önemli silahlarından birisi olacak. Sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz hafta karşısında 34 dakika şans bulan Yunan yıldız yarın ilk onbirde sahaya çıkacak. Başarılı oyuncunun sol kanatta görev alması bekleniyor. Ancak Pelkas oyun içinde içeriye kat edip yine gol kovalayıp, takım arkadaşlarına asist yapmaya çalışacak. Yetenekli isim ligde 4 gol+6 asist ile ile birlikte Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan oyuncusu. Pelkas, Trabzonspor'u 'nda 3-1 yendikleri ilk yarıdaki karşılaşmada 'nın attığı golden önce verdiği şık topuk pasıyla galibiyette kritik rol oynamıştı.

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