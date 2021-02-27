Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Pelkas zamanı!

Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısında en önemli silahlarından birisi Dimitris Pelkas olacak. Sakatlığını atlatan ve geçtiğimiz hafta Göztepe karşısında 34 dakika şans bulan Yunan yıldız yarın ilk onbirde sahaya çıkacak. Başarılı oyuncunun sol kanatta görev alması bekleniyor. Ancak Pelkas oyun içinde içeriye kat edip yine gol kovalayıp, takım arkadaşlarına asist yapmaya çalışacak. Yetenekli isim ligde 4 gol+6 asist ile Thiam ile birlikte Fenerbahçe'nin skora en çok katkı yapan oyuncusu. Pelkas, Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda 3-1 yendikleri ilk yarıdaki karşılaşmada Valencia'nın attığı golden önce verdiği şık topuk pasıyla galibiyette kritik rol oynamıştı.