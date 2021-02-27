Son haftaya 71 puanla lider giren eski F.Bahçeli Diego Ribas ve Isla'nın forma giydiği Flamengo, Sao Paulo'ya deplasmanda 2-1 kaybetti. Internacional'e şampiyonluk için tek gol yetecekti. Ancak 90+6'da attıkları gol, ofsayta takıldı ve Flamengo mutlu sona ulaştı. Isla ve Diego şampiyonluğu doyasıya kutladı.
Son dakika spor haberi: Diego ve Isla şampiyon
Son dakika spor haberi... Brezilya'da şampiyon nefes kesen bir sonla belli olurken, Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Diego ve Isla da şampiyonluk sevinci yaşadı. İşte detaylar... (FB haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50