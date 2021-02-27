Son dakika spor haberi: Diego ve Isla şampiyon

Son haftaya 71 puanla lider giren eski F.Bahçeli Diego Ribas ve Isla'nın forma giydiği Flamengo, Sao Paulo'ya deplasmanda 2-1 kaybetti. Internacional'e şampiyonluk için tek gol yetecekti. Ancak 90+6'da attıkları gol, ofsayta takıldı ve Flamengo mutlu sona ulaştı. Isla ve Diego şampiyonluğu doyasıya kutladı.