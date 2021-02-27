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Son dakika spor haberi: ve Isla şampiyon

Son dakika spor haberi... 'da şampiyon nefes kesen bir sonla belli olurken, 'nin eski futbolcuları ve Isla da şampiyonluk sevinci yaşadı. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Diego ve Isla şampiyon

Son haftaya 71 puanla lider giren eski F.Bahçeli ve Isla'nın forma giydiği , 'ya deplasmanda 2-1 kaybetti. 'e şampiyonluk için tek gol yetecekti. Ancak 90+6'da attıkları gol, ofsayta takıldı ve Flamengo mutlu sona ulaştı. Isla ve şampiyonluğu doyasıya kutladı.

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