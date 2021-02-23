Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Filip Novak'tan müjdeli haber!

Son dakika spor haberleri: 'ye maçı öncesi 'tan müjdeli haber!

'in 27. haftasında 'a konuk olacak , zorlu maçın hazırlıklarına Samandıra 'nde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan 'ın takımla çalışması yüzleri güldürdü. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:16 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 18:23
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye Trabzonspor maçı öncesi Filip Novak'tan müjdeli haber!

, 'in 27. hafta maçında 28 Şubat Pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı. karşısında maça ilk 11'de başlayan futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak, pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

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Antrenmanda takımla çalışırken, ile 'nin tedavi ve çalışmalarına devam edildi.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

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