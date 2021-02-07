Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu isim olan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, derbiyi tribünden takip etti. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan yıldız oyuncu, G.Saray maçını sportif direktör Emre Belözoğlu ve idari koordinatör Selçuk Şahin ile izledi. Maçı büyük bir dikkatle takip eden İrfan'ın 3 hafta sonra sahalarda olması bekleniyor.
Olay adam tribündeydi
Fenerbahçe’nin uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı yeni transferi İrfan Can Kahveci, maçı tribünden izledi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50