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Olay adam tribündeydi

’nin uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı yeni transferi , maçı tribünden izledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Olay adam tribündeydi

Ara transfer döneminde 'ın da ısrarcı olduğu isim olan Fenerbahçeli , derbiyi tribünden takip etti. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan yıldız oyuncu, maçını sportif direktör ve idari koordinatör ile izledi. Maçı büyük bir dikkatle takip eden İrfan'ın 3 hafta sonra sahalarda olması bekleniyor.

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