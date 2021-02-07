Olay adam tribündeydi

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da ısrarcı olduğu isim olan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, derbiyi tribünden takip etti. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan yıldız oyuncu, G.Saray maçını sportif direktör Emre Belözoğlu ve idari koordinatör Selçuk Şahin ile izledi. Maçı büyük bir dikkatle takip eden İrfan'ın 3 hafta sonra sahalarda olması bekleniyor.