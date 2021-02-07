Hatay ile oynanan maçta sakatlanan Luiz Gustavo'nun derbi öncesi durumu merak ediliyordu. Kadroda yer almayan Fenerbahçe'nin yıldız isminden dün kötü haber geldi. Takımın vazgeçilmezi olan Sambacı'nın 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Gustavo’dan kötü haber
Fenerbahçe'nin Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan ve derbide forma giyemeyen yıldızı Luiz Gustavo'dan kötü haber geldi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:07 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50