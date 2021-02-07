Gustavo’dan kötü haber

Hatay ile oynanan maçta sakatlanan Luiz Gustavo'nun derbi öncesi durumu merak ediliyordu. Kadroda yer almayan Fenerbahçe'nin yıldız isminden dün kötü haber geldi. Takımın vazgeçilmezi olan Sambacı'nın 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.