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Gustavo’dan kötü haber

'nin karşılaşmasında sakatlanan ve derbide forma giyemeyen yıldızı 'dan kötü haber geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 23:07 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 06:50
Gustavo’dan kötü haber

ile oynanan maçta sakatlanan 'nun derbi öncesi durumu merak ediliyordu. Kadroda yer almayan 'nin yıldız isminden dün kötü haber geldi. Takımın vazgeçilmezi olan Sambacı'nın 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

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