Haberler Fenerbahçe Cüneyt Çakır'ın 12. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!

'ın 12. - derbisi!

'in 24. haftasında sahasında ile karşılaşacak. Nefesleri kesecek dev derbide düdük çalacak. Çakır daha önce 12 kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yönetmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 13:27
Cüneyt Çakır'ın 12. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!

'in 24. haftasında ile arasında oynanacak maça atanan kokartlı hakem , kariyerindeki 28. derbisini yönetecek.

, 'nda yarın saat 19.00'da başlayacak derbide tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 27 derbide düdük çaldı.

'nın gözde hakemlerinden olan ve Süper Lig tarihinde en çok maç yöneten hakem unvanına sahip Çakır, bu sezon ikinci kez derbi yönetecek. Cüneyt Çakır, ligin 19. haftasında 'ın sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmada da görev yapmıştı.

FENERBAHÇE 6, GALATASARAY 3 KEZ KAZANDI

Cüneyt Çakır, 13. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak.

Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 12 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere bitti.

Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 68 kez de sarı kartını kullandı.

FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaraylı futbolculara 39, oynuculara 29 sarı kart gösterdi.

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ DERBİLER

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç Kategori
2005-2006 Galatasaray-Beşiktaş 3-2 Lig
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 T.Kupası
2005-2006 Fenerbahçe-Galatasaray 4-0 Lig
2006-2007 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 T.Kupası
2008-2009 Galatasaray-Beşiktaş 4-2 Lig
2009-2010 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 Lig
2010-2011 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-1 Lig
2010-2011 Galatasaray-Beşiktaş 1-2 Lig
2010-2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-4 Lig
2011-2012 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 Lig
2011-2012 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 Lig S.Final
2012-2013 Galatasaray-Fenerbahçe 3-2 Süper Kupa
2012-2013 Fenerbahçe-Galatasaray 2-1 Lig
2013-2014 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-3 Lig
2013-2014 Galatasaray-Beşiktaş 1-0 Lig
2014-2015 Galatasaray-Fenerbahçe 2-1 Lig
2014-2015 Beşiktaş-Galatasaray 0-2 Lig
2014-2015 Fenerbahçe-Galatasaray 1-0 Lig
2015-2016 Fenerbahçe-Beşiktaş 2-0 Lig
2016-2017 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0 Lig
2017-2018 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2017-2018 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-1 Lig
2018-2019 Beşiktaş-Galatasaray 1-0 Lig
2019-2020 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0 Lig
2019-2020 Fenerbahçe-Beşiktaş 3-1 Lig
2020-2021 Beşiktaş-Galatasaray 2-0 Lig

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