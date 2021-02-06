Sayılarla derbi heyecanı

Fenerbahçe ile Galatasaray, tarihte 393. kez karşı karşıya gelecek. Sarı- lacivertliler, geride kalan 392 mücadeleden 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. 122 maç berabere bitti. Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.
LİGDE DE FENER ÜSTÜN
Takımlar, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 127 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan F.Bahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, Galatasaray ise 122 gol attı.
FATİH TERİM 5-3 ÖNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, bugüne kadar 10 kez rakip olarak karşı karşıya geldiler. Söz konusu maçlarda Fatih Terim'in 5-3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Terim'in takımı 15 gol atarken, Bulut'un ekipleri ise 11 kez rakip fileleri havalandırdı.
HAVA ÇOK GÜZEL OLACAK
Ebedi dost, ezeli rakipler sahada kozlarını paylaşırken güzel bir hava olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden belirtilen hava tahminlerine göre maç saatinde Kadıköy Fenerbahçe Ülker Stadyumunda yağmur beklenmezken, hava sıcaklığının ise 12 derece olacağı ifade edildi.
SON MAÇLAR 0-0
Takımlar arasında son dönemdeki derbilerde golsüz beraberlik ön plana çıkıyor. Son 11 derbinin 5'i 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bu skor, son dönemde iki takım arasında en fazla alınan sonuç olarak dikkat çekti. Son 11 derbide birer kez 2-0 ve 1-0 Fenerbahçe, 1 kez de 3-1'lik G.Saray galibiyeti yaşandı.