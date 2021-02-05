Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'in ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!

'in ilk - derbisi!

'in 24. haftasında ile 'de kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı , dev derbide bir ilki yaşayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 14:22
Mesut Özil'in ilk Fenerbahçe - Galatasaray derbisi!
'nin yıldız futbolcusu , yarın oynanacak maçında forma giymesi durumunda ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

'de yarın oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, ilk kez derbi mücadelesinde sahada olacak. Özil, geçtiğimiz hafta oynanan mücadelesinde 13 dakika forma giymiş ve form olarak hazır bir görüntü çizmişti. 32 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe Teknik Direktörü 'un şans vermesi halinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Mesut Özil daha önce , ve formalarıyla kariyerinde birçok derbi heyecanı yaşamıştı.
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