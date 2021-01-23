Tisserand şoku

Sivasspor maçının başında sakatlanarak oyundan çıkan Marcel Tisserand'ın çekilen MR'ında arka üst adalesinde Grade 2A yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilen Tisserand; Kayserispor, Rizespor ve Hatayspor maçlarını kaçıracak. Galatasaray derbisine yetişmesi de şüpheli.



DİVAN TOPLANIYOR

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün çevrim içi gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacak toplantı 10.30-13.30 saatlare arasında olacak. Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube kanalı toplantıyı canlı yayınlayacak.