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Tisserand şoku

Sivasspor maçının başında sakatlanarak oyundan çıkan 'ın çekilen MR'ında arka üst adalesinde Grade 2A yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:16 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Tisserand şoku

Sivasspor maçının başında sakatlanarak oyundan çıkan 'ın çekilen MR'ında arka üst adalesinde Grade 2A yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandığı açıklandı. En az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirilen Tisserand; Kayserispor, Rizespor ve Hatayspor maçlarını kaçıracak. Galatasaray derbisine yetişmesi de şüpheli.

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Yüksek Divan Kurulu Toplantısı bugün çevrim içi gerçekleştirilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle internet üzerinden yapılacak toplantı 10.30-13.30 saatlare arasında olacak. Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube kanalı toplantıyı canlı yayınlayacak.

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