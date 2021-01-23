New York Times’ın futbol başyazarı Smith, haftalık köşe yazısını Mesut’a ayırdı. Yıldız oyuncuya hayranlığını, ‘Mucizevi anların adamı’ sözleriyle dile getirdi
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 22:44Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi Avrupa'da konuşulmaya devam ediyor. Ünlü New York Times'ın futbol başyazarı Rory Smith de haftalık köşe yazısını yıldız oyuncuya ayırdı. 'Harika anılar için teşekkürler' başlıklı yazıda Smith, "Mesut Özil, Arsenal'i umduğu yere götüren adam olamadı. Ancak, 7.5 yıllık yolculuğu boyunca birçok mucizevi an yarattı. İlk maçının 11. dakikasında attığı o pas, birçok mucizevi anın ilkiydi. Newcastle maçında attığı gol, Ludogorets maçında attığı gol, Napoli'ye attığı gol ve ayrıca YouTube'da bulacağınız tonla an gibi" ifadelerini kullandı. Mesut Özil için başarılı da başarısız da denemeyeceğini vurgulayan Smith, "O muhteşem anların oyuncusu olarak hatırlanacak" ifadelerini kullandı.
Arsenal'in alt yapıdan yetiştirdiği isimlerden Daniel Ballard, "Mesut Özil antrenman yaptığım en iyi kişiydi" dedi. Sezon başında Blackpool'a kiralanan 21 yaşındaki stoper, "Mesut Özil her şeyi ağır çekimde görüyor gibiydi. Ne yapacağını asla tahmin edemezsiniz. Eğer ona yarım metrelik bir boşluk bile bırakırsanız bunu değerlendirir. Daha önce hiç böylesini görmedim" diye konuştu.