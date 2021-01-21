Haberler Fenerbahçe Sivasspor Fenerbahçe | CANLI

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'in 20. hafta maçında sahasında 'yi konuk ediyor. BeIN Sports 1'den yayınlanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler zorlu deplasmanda kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Yiğidolar ise evinde ağırladığı güçlü rakibini mağlup edip 3 puanı almak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:58
Sivasspor Fenerbahçe | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında 'yi ağırlıyor. 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada hakem düdük çalıyor.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, 'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Yiğidolar ise zorlu rakibini devirip 3 puan almayı amaçlıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
SİVASSPOR: , , , Caner, , , , , Erdoğan, , .

FENERBAHÇE:Altay, Nazım, , Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç 19.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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