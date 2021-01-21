Sivasspor Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Yiğidolar ise zorlu rakibini devirip 3 puan almayı amaçlıyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

SİVASSPOR: Samassa, Robin Yalçın, Aaron, Caner, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

FENERBAHÇE:Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Novak, Gustavo, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maç 19.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.