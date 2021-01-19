Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den F.Bahçe tezahüratı!

'den tezahüratı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı yıldız futbolcu , sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam ediyor. Özil son olarak 'ye geliş görüntülerini paylaşırken Fenerbahçe tezahüratında bulundu. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 20:12
Mesut Özil'den F.Bahçe tezahüratı!

'nin transferi konusunda anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu , 'a iniş görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Fenerbahçe'nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesabından İstanbul'a iniş görüntülerini paylaştı. İniş esnasında 'nun 'İstanbul' şarkısını mırıldanan Özil ayrıca Fenerbahçe tezahüratında bulundu. Yıldız futbolcu, uçağın piste inmesiyle elini kalbine götürürken, 'Çok şükür indik' diye konuştu.

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