Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...
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Süper Lig'de 5 Ocak tarihi itibarıyla start verilen transfer dönemi sonrası girişimlerini hızlandıran kulüpler, görüşmelerini sıklaştırmış durumda. 1 Şubat tarihinde sona erecek transfer tescil dönemi öncesi gerekli takviyeleri gerçekleştirmek isteyen ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde bulunan bir isim için flaş gelişmeler yaşanıyor. İki dev kulübün de istediği oyuncunun talipleri artarken, ilk resmi temasın gerçekleştiği öğrenildi. İşte detaylar...