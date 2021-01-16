Galeri Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...

Süper Lig'de 5 Ocak tarihi itibarıyla start verilen transfer dönemi sonrası girişimlerini hızlandıran kulüpler, görüşmelerini sıklaştırmış durumda. 1 Şubat tarihinde sona erecek transfer tescil dönemi öncesi gerekli takviyeleri gerçekleştirmek isteyen ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde bulunan bir isim için flaş gelişmeler yaşanıyor. İki dev kulübün de istediği oyuncunun talipleri artarken, ilk resmi temasın gerçekleştiği öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...

Süper Lig'de transfer harekatı tam gaz devam ederken, özellikle ligin dev kulüplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray zaman zaman bazı isimler için karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...

Vedat Muriqi, Mert Hakan Yandaş ve birçok isim için rakip olan iki dev kulüp geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'lu Youssouf Ndayishimiye için de karşı karşıya gelmişti.

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Burundili ön libero için Malatyaspor'a teklif hazırladığı öğrenilirken, Galatasaray yönetiminin de Yeni Malatyaspor ile bir görüşme daha yaptığı ortaya çıkmıştı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...

Hatta 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ile bir araya geldiği, Gevrek'in oyuncusu için 2 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edilmişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın radarındaydı! Resmi temas gerçekleşti...

Ancak Ndayishimiye için Avrupa kulüpleri de devreye girerken, transfer yarışının bambaşka bir hal aldığı öğrenildi.

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