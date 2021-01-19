Fenerbahçe 5. vitesle takipte

Transferde fırtına gibi esen Fenerbahçe, ligde de yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de konuk ettiği Ankaragücü'nü 3-1 yenerek 5'te 5 yaptı. Önceki gün Galatasaray'ı deviren lider Beşiktaş ile puanlarını tekrar eşitleyerek zirve takibini sürdürdü. Son haftalardaki etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 28'de Thiam'ın attığı golle öne geçti. 34'te Samatta farkı ikiye çıkarıp takımını rahatlattı.

GOL YAĞMURU

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 67'de Enner Valencia'nın ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 3-0'a taşıdı. Uzatmaların son dakikasında Emre Güral'ın sayısı Ankaragücü'ne sadece teselli oldu. 38 puana ulaşan ve averajla 2. sırada yer alan Kanarya, 20. haftada deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. 15 puanla 20. sırada kalan MKE Ankaragücü ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

OZAN TUFAN SİVAS'TA YOK

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, MKE Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. İlk yarıda topa vurmak isterken Atakan'ın omzuna sert bir müdahalede bulunan sarı-lacivertli futbolcu, hakemden 4. sarı kartını gördüğü için perşembe günkü Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

RESTLEŞME SÜRÜYOR!

F.BAHÇE yayıncı kuruluşa tepkisini sürdürdü. Oyuncular maç önü röportaja "Talebimiz adil ve tarafsız yayıncılık" yazılı tişörtlerle gelince, yayıncı kuruluş röportajları yayınlamadı. Reklam panolarına da "Rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz" yazıldı. K.Gümrük- Konya maçında ekrana F.Bahçe aleyhine tezahüratlar yansımıştı.

FILIP NOVAK 4 MAÇ SONRA

Ankaragücü karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Filip Novak 4 maç sonra forma giydi. En son 23 Aralık'ta oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinde oynayan Çek sol bek, Caner'in yokluğunda sol bekte yer aldı, vasat bir performans sergiledi.