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'de borçlar TL'ye çevrildi!

Kulübü, 61.9 milyon dolar tutarındaki borcun 7.43 ortalama kur ile 'na çevrildiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 18:28
Fenerbahçe'de borçlar TL'ye çevrildi!

Futbol A.Ş., finansal borçların yeniden yapılandırılması çerçevesinde bulunan 61,9 milyon ABD Doları borcunu 7,43 ortalama kur ile 'na çevirdiğini açıkladı.

Sarı-lacivertliler ayrıca döviz cinsinden finansal borçların 2,9 milyon ABD Doları'na gerilediğini belirtti.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Şirketimiz finansal borçlarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde 61,9 milyon ABD Doları tutarındaki kredimiz 7,43 ortalama kur ile Türk Lirası'na çevirilmiş olup döviz cinsinden finansal borçlarımız 2,9 milyon ABD Doları'na gerilemiştir.

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